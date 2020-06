Akkoord over steunmaatregelen: cadeaucheque van 300 euro en btw-verlaging voor horeca

De superkern bestaat uit de tien partijen die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven en de top van de federale regering. Het ondersteuningplan omvat een btw-verlaging naar 6 procent voor de horeca (met uitzondering op alcohol), een consumptiecheque van 300 euro voor werknemers om te besteden in de horeca- of cultuursector en een bijkomende premie van 50 euro per maand voor de meest behoeftigen, gedurende een periode van zes maanden. Elke Belg zal ook een rail pass van de NMBS kunnen gebruiken, goed voor 10 ritten van 1 juli tot en met 31 december.

Verlenging

De 'superkern' besliste ook om de tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis, het overbruggingsrecht en het bijzondere stelsel van ouderschapsverlof te verlengen tot 31 augustus. Voor de sectoren in moeilijkheden zijn de tijdelijke werkloosheidsregeling en het overbruggingsrecht verlengd tot 31 december.

Ook de btw-verlaging voor de horeca loopt tot het einde van het jaar. Het idee is meer financiële ademruimte te creëren en niet de prijzen van eten en drank te verlagen.