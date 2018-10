Akkoord over compensatie gerooide bomen in Torhout

Het Lokaal Bestuur Torhout, het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuurpunt Torhout en het Regionaal Landschap Houtland hebben overleg gepleegd over de onterecht gerooide bomen langs de R34 in Torhout.

Die worden zoveel mogelijk ter plaatse gecompenseerd of in de dichte nabijheid van de R34. De compensatie zal bestaan uit het aanplanten van bomen en struikgewas. De rijen beuken langs de Ventwegen, Zuid en Noord, zullen verder worden doorgetrokken tot tegen de E403. Bomen die het daar minder goed doen of afgestorven zijn, worden door het Agentschap Wegen en Verkeer vervangen. Het agentschap zal er ook de grond verrijken en verbeteren. In het verlengde van de Ventweg Zuid, langs de E403 staan in de berm dode zomereiken, ook die worden vervangen. Alle bomen worden aangeplant met een groeigarantie van 3 jaar. Dat gebeurt ten vroegste in het volgende plantseizoen.

Geboortebomen

Omdat de aanplant volgend jaar doorgaat, zullen ook de geboortebomen voor de boorlingen uit 2019 in de nabijheid van de ventwegen heraangeplant worden binnen de voorziene compensatie. Van beide bruggenhoofden op Torhouts grondgebied is er een bruggenhoofd begroeid met bosstruweel, struikgewas. Dergelijke beplantingen zijn bijzonder interessant voor vleermuizen, vogels … Het bruggenhoofd aan de Ventweg Zuid is echter nog kaal. Deze talud zal in het kader van de compensatie worden aangeplant met bosgoed.

Speelbos

40 à 50 gerooide bomen vertrekken naar het het speelbos Torwoud. Daar zullen de stammen worden van hun takken worden ontdaan. Met de stammen en de takken zal er een takkenril worden gemaakt tussen het speelbos en de Kersouwkensstraat. Zo'n takkenril heeft een grote ecologische waarde voor kleine zoogdieren, vogels en insecten bijvoorbeeld. Een 20-tal kleinere beuken worden ook afgevoerd naar de kampzone in het speelbos De stammen kunnen door de kinderen kunnen gebruikt worden om uitdagende kampen te bouwen. De resterende gerooide bomen zullen worden versnipperd en worden in de Torhoutse groenzones verwerkt.

