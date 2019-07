Akkoord over bankautomaat Sint-Idesbald

De gemeente Koksijde heeft een akkoord gesloten met de bank BNP Paribas Fortis, voor de installatie van een nieuwe geldautomaat in deelgemeente Sint-Idesbald.

En dat is goed nieuws, want sinds vorig najaar kon je er nergens nog geld uit de muur halen. Waar andere gemeentes (voorlopig) niet in slagen, lukt in Sint-Idesbald dus wel.

Handelaar stelt gratis ruimte ter beschikking

De nieuwe geldautomaat zou komen in de Strandlaan 308, dat is de winkelstraat van Sint-Idesbald. Handelaar Marc Buylaert runt er een wassalon en stelt gratis zijn internetcorner ter beschikking voor de plaatsing van een openbare geldautomaat. De gemeente Koksijde zal BNP Paribas Fortis een tegemoetkoming van 15 000 euro per jaar betalen, het contract loopt voor drie jaar.

Alle politieke partijen claimen bankautomaat

De komst van een nieuwe geldautomaat werd door verschillende partijen uitgespeeld als verkiezingsthema, ondermeer door de Lijst Burgmeester die er een verkiezingsbelofte van maakte. Ook N-VA heeft het punt meerdere keren op de politieke agenda gezet. Het is evenwel onafhankelijk raadslid Dominique Gillet die de gemeente Koksijde en BNP Paribas Fortis met elkaar in contact bracht, en de zaak in een stroomversnelling bracht.

Shuttlebus geen succes

Alle handelaars reageren positief op de komst van de geldautomaat, want tot nu moesten zij vaak op vraag van hun klanten zelf extra cash teruggeven. In december vorig jaar lanceerde de gemeente Koksijde nog een shuttlebus van Sint-Idesbald naar Koksijde, om daar geld af te halen. Maar die bus is stopgezet wegens gebrek aan interesse. Twee eigenaars van appartementen boven het wassalon zien de nieuwe geldautomaat liever niet komen, uit angst voor een plofkraak.