'Ak Peize An Gie": Bluesmuzikant eert overleden moeder met Alzheimer

Ze verbleef in een woonzorgcentrum in Roeselare, en daar heeft Guy Verlinde het nummer vandaag ook gespeeld voor de bewoners.

"Verlies is moeilijk te plaatsen"

Bluesmuzikant Guy Verlinde: "Zij is er jammer genoeg niet meer. Dat verlies is natuurlijk heel moeilijk om te plaatsen. Gelukkig heb ik een manier gevonden om dat te verwerken door er een liedje over te schrijven."

De tekst gaat over herinneringen en reflecties over het leven.

Guy Verlinde: "Vandaar dat ik denk dat een dag als Wereld Alzheimer Dag een goed moment is om daar met iedereen bij stil te staan. Niet alleen met de mensen die zelf het slachtoffer zijn maar vooral die mensen errond. Ik denk aan mijn vader die zeer lang voor ons moeder zorgde. Veel te lang om goed te zijn. Je voelt het als je plicht om niet op te geven en niet zomaar los te laten.

Ook jonge mensen met Alzheimer

Met de vergrijzing neemt ook de kans op dementie toe. Maar de hersenaandoening treft ook jongere mensen.

Nele Mesure van WZC Ter Berken in Roeselare: "Dementie is eigenlijk een containerbegrip waarbij er verschillende vormen van dementie voorkomen. De meest voorkomende vorm is eigenlijk de Alzheimerdementie. Dat is ook de meest bekende in de maatschappij. Dat kenmerkt zich met vooral mensen die beginnen zaken te vergeten. Nu ouderdomsvergeetachtigheid is daarom nog geen dementie."

Hoop op medicatie

De wetenschap ontrafelt langzaam de geheimen van de ziekte. Er zou nu zelfs zicht zijn op een efficiënt geneesmiddel. Want de tijd dringt.

"Ik denk wat we nu aan 144.000 zitten in België", zegt Nele Mesure. "Ik durf het niet exact zeggen. Maar ik dacht dat het die cijfers zijn. Personeel vinden is al een zeer moeilijk probleem en dat zal er niet op verbeteren. Voor ons is dat wat angstwekkend hoe zal de toekomst er uit zien. Maar intussen is de wetenschap aan het zoeken. Er is hoop dat er een aantal nieuwe medicaties gaan komen de komende jaren."

BEKIJK HIER DE VOLLEDIGE VIDEOCLIP: