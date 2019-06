In Moorsele schakelt Vliegclub Moorsele dit weekend een versnelling hoger: hun jaarlijkse fly-in is voor het eerst een echte airshow.

Naast demonstraties in de lucht staan er ook heel wat bijzondere vliegtuigen op de grond. De piloten geven bezoekers graag uitleg. Want aan de vele speciale vliegtuigmodellen die voor de tweedaagse in Moorsele geparkeerd staan hangt er een apart verhaal.

Vliegclub Moorsele legt de lat dit jaar zeer hoog. De vorige Fly-Ins speelden zich gewoon op de grond af. Nu is er sprake van een heuse airshow. De airshow vindt ook morgen nog plaats.