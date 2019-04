Aimée Thonon en Leontine Demey krijgen elk eigen park

"Het park naast de parking van het stadhuis, dat begrensd wordt door de Spoorwegstraat en de Verenigde Natieslaan, wordt genoemd naar Aimée Thonon. Het park dat wordt begrensd door de Elisabethlaan, de Meerkoetstraat, de Aalscholverstraat en de Roerdompstraat, wordt genoemd naar Leontine Demey. Het zijn twee dames met telkens een levenswerk dat tot de verbeelding spreekt en voor Oostende van onschatbare waarde is. Daarom eren we hen graag in ons straatbeeld," vertelt Björn Anseeuw.

Aimée Thonon (1928-2007) studeerde aan het Koninklijke Muziekconservatorium van Gent. In het Koninklijke Lyceum van Oostende kwam zij bijna per toeval in contact met het koor. "Van dan af ging het snel," zegt Björn Anseeuw. "Sedert begin de jaren zestig reeg ze als koorleidster de prijzen in zowel binnen- als buitenland aan elkaar. Ze werd ook geëerd met Gouden medailles van zowel de stad Oostende als van het Europees Parlement. Na het uitbrengen van een geslaagde LP, zetten de koorleden hun avonturen verder met jaarlijkse koorreizen in West- en Oost-Europa en zelfs tot in Israël."

Bovenste lade

Leontine Demey (1868-1944) was vroedvrouw vanaf 1888. "Leontine Demey bood 50 jaar lang hulp aan jonge mama's en zette ongeveer 12.000 Oostendenaars op de wereld. Ze had daarbij haar eigen toegewijde manier van werken. Als ze bijvoorbeeld de kamer binnenkwam, maakte ze steevast de bovenste lade van de kast leeg zodat ze na de geboorte de baby daar veilig in kon opbergen om zich zo te kunnen ontfermen over de kersverse mama," aldus Björn Anseeuw.

"Heel wat Oostendse vrouwen hebben de geschiedenis van Oostende en ver daarbuiten mee bepaald. Het is dan ook belangrijk om hen te eren in ons straatbeeld. Vandaag is het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het Oostendse straatbeeld niet in balans. Ik wil dat evenwicht herstellen. Maar laat er geen twijfel over bestaan: deze dames worden geëerd omwille van hun grote verdiensten voor de stad," besluit Björn Anseeuw.