Agressieveling probeert agent te verdrinken en slaat op collega

In Blankenberge is een man (23) aangehouden voor agressie tegenover de politie. Hij sloeg op een agent en probeerde een andere agent te verdrinken.

De feiten gebeurden in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.00 uur. Voetgangers trokken de aandacht van een politiepatrouille op de A. Ruzettelaan in Blankenberge.

Zij lieten weten dat een jongeman ruzie zocht met een groepje op straat. De agenten konden de verdachte jongeman vinden en zagen inderdaad dat hij zich gewelddadig gedroeg tegenover een omstaander. Wanneer de patrouille de jongeman wilde overmeesteren verzette hij zich hevig.

"Hierbij was sprake van een vuistslag en een elleboogstoot ten aanzien van de politie-inspecteur", zegt het parket.

Werkonbekwaam

"Toen de man zich kon losmaken sprong hij in een gracht, waarbij hij ermee dreigde zich te verdrinken. Toen de politie dit probeerde te vermijden en de man uit de gracht probeerde te halen, duwde de 23-jarige verdachte de politie-inspecteur, die ook in de gracht gesprongen was, met het hoofd onder water", zegt het parket.

"Een tweede politie-inspecteur moest ook in de gracht te springen om de man te kunnen overmeesteren en te arresteren."

De twee inspecteurs zijn werkonbekwaam, zegt het parket. De verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag en slagen aan politie.

De man zal zich ook moeten verantwoorden voor weerspannigheid, aldus het parket.