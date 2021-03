Agenten worden niet vervolgd voor dood Lamine

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde dinsdag de buitenvervolgingstelling die door de raadkamer in Kortrijk was uitgesproken. Volgens een onderzoek van het openbaar ministerie naar het optreden van de politie was de gebruikte dwang gerechtvaardigd en proportioneel. Er zijn geen aanwijzingen dat de betrokken politieagenten fouten zouden hebben gemaakt waardoor Bangoura is overleden, stelde het onderzoek. Het openbaar ministerie had gevraagd om de betrokken agenten buiten vervolging te stellen en de raadkamer in Kortrijk ging daarop in.

"Adem werd afgesneden"

De familie van de man tekende beroep aan tegen de beslissing. "De agenten gingen boven op hem zitten om hem in bedwang te houden", zegt zijn vader. "Hij kreeg amper lucht".

