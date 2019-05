De Oostendse politie is vanochtend in een woning langs de Frère Orbanstraat binnengevallen in het kader van het dierenwelzijn.

Het pand lag vol afval en was wanordelijk. Agenten troffen er ook tal van dieren aan in erbarmelijke toestand. Ze werden in beslag genomen en voor verzorging naar diverse diensten gebracht. Het ging onder meer om zestien chinchilla's, drie konijnen, een luipaardgekko, valkparkieten en parkieten en negen naaktratten. De eigenaar kan zijn dieren pas terugkrijgen als hij voldoet aan opgelegde voorwaarden. In tussentijd zullen ze elders ondergebracht worden.