Agent stelt valse uitnodiging voor verhoor op na aanslepende burenruzie: 10 maanden cel

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 55-jarige politieman veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen. C.V. stuurde een valse uitnodiging tot verhoor naar een buurvrouw met wie hij in onmin leefde.

Het openbaar ministerie had een jaar cel met uitstel gevorderd.

Toen hij nog in Jabbeke woonde, kreeg C.V. het meermaals aan de stok met een buurvrouw. De beklaagde kon moeilijk verdragen dat het slachtoffer ondanks de coronamaatregelen feestjes bleef organiseren. Hij verwittigde meermaals de politie, maar blijkbaar bleef de vrouw voor geluidsoverlast zorgen. Uiteindelijk besloot V. om zijn buurvrouw zelf naar het politiekantoor te lokken met een valse uitnodiging voor verhoor. Hij liet het document ondertekenen door een nietsvermoedende collega.

Op 28 januari 2021 daagde de vrouw op voor verhoor, maar tot haar eigen verbazing werd ze opgewacht door haar buurman. V. vertelde onmiddellijk dat het niet om een echt verhoor ging. De politieman zag het naar eigen zeggen als een soort verzoeningsgesprek.

"Heel veel spijt"

Volgens de verdediging kwam de demarche van de beklaagde er omdat hij ten einde raad was. "Hij erkent dat het fout was om de problemen met zijn buurvrouw zo te willen oplossen en heeft zeer veel spijt", aldus meester Nadia Lorenzetti. De advocate vroeg tevergeefs om opschorting van straf. V. werd na de feiten overgeplaatst, maar er hangt hem nog een tuchtprocedure boven het hoofd.

De rechtbank tilde zwaar aan het feit dat de beklaagde in het valse document niet enkel zijn eigen naam verzweeg. Hij schrapte bewust ook de passage over het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast werd opgemerkt dat V. door zijn daden schade heeft toegebracht aan het publiek vertrouwen in de politiediensten.