Agent redt man van verdrinkingsdood en is nu held

Politie-inspecteur Tom Joye mag zich vanaf nu een echte held noemen. Want hij heeft in Roeselare een medaille en een diploma gekregen van het Carnegie Hero Fund.

Zes jaar geleden sprong Tom in het Kanaal in Izegem om een bejaarde man te redden die met z'n auto in het water terecht was gekomen. Tom Joye: "Door de adrenaline heb ik het niet gevoeld. Het was wel lastig zwemmen met mijn schoenen en mijn kledij aan, maar het is gelukt. Het enige dat voor mij op dat moment telde was om die persoon uit het water te halen."

Voor die heldendaad wordt Tom vandaag gehuldigd door het stadsbestuur van Roeselare en politiezone RIHO. Hij heeft een mensenleven gered maar blijft er bijzonder nuchter onder. "Ik denk dat iedere politie-agent of inspecteur of commissaris hetzelfde ging gedaan hebben. Ik denk dat het een beetje de aard van de job is die je doet. Het helpt wel dat je sportief bent, dat je beter kan zwemmen. Maar iedereen bij ons ging dat wel gedaan hebben."

De man die hij uit het water haalde is enkele jaren later overleden. Ze hebben elkaar nooit meer teruggezien. De medaille krijgt thuis een mooi plaatsje.