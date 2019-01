Want sneeuw of niet: de ophaalrondes gaat gewoon door. En ze hebben het niet koud dankzij een pak extra kleren en vooral: door hard door te werken.

Franky Waegebaert, afvalophaler: “Ik heb nu thermisch ondergoed aan, een dubbele trui en oorverwarmers. Maar voor de rest: té ingeduffeld is ook niet goed. Want je bent natuurlijk in beweging."

En terwijl twee afvalophalers buiten de sneeuw en koude trotseren, is de derde de geluksvogel: de chauffeur die lekker warm in de vrachtwagen zit.