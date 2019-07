Afvalbrand snel onder controle in Gistel

Vanochtend is er een afvalband ontstaan langs de Provincieweg in Gistel.

Er was van ver een zwarte rookpluim te zien. De brandweer repte zich ter plaatse en vreesde even dat de brand over zou slaan naar aanpalende gebouwen. Maar ze kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle.