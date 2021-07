Afvalbrand bij Imog in Moen

Het ging om een lading gemengd afval (multistroom). Dat was snel weggebrand, de brandweer concentreerde zich daarna op een brandende berg houtafval. Die lag aan de zijkant van het terrein dichter bij de gebouwen toe. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg, schermde de brandende berg af en liet het hout gecontroleerd uitbranden. . Het is niet duidelijk of de oorzaak zelfontbranding is. De politie riep op om ramen en deuren dicht te houden, vooral in de Bavegemstraat.

Verschillende toevallige passanten konden foto's en video's nemen van de rookpluim en deelden die op Facebook.