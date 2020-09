Afvalbeleid: De Haan maakt "De Click"

In De Haan maken ze voortaan 'De Click'. Het gaat om een app op de smartphone die ervoor zorgt dat het afval van inwoners en toeristen in de juiste vuilnisbak terechtkomt.

'De Click' is een pilootproject tussen de kustgemeente en Fost Plus, dat zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en verwerken van huishoudelijk afval. Minder zwerfvuil is het doel van de app, en door een beloningssysteem met puntjes pikken ook de lokale handelaars een graantje mee. Patrick Lavers van Fost Plus: "Elk jaar gooien we naar schatting 2,77 kg op straat. De Click-app kan meehelpen om die mentaliteit te veranderen".

Duurzaam afvalbeleid

De click als mentale klik dus om zwerfvuil uit het straatbeeld te bannen. De Haan is wel vaker voortrekker als het gaat om duurzaam afvalbeleid. "Er is al verbod op gebruik van eenmalig plastic bekertjes en ook de strandbars mogen geen plastic meer aanbieden", zegt schepen van afvalbeleid Marleen De Soete. De Click zou normaal voorgesteld worden tijdens het afgelaste festival Trammelant begin augustus, met verschillende afvaleilanden. Het proefproject loopt voor een periode van één jaar en wordt daarna geëvalueerd.