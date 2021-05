Afstandsmaatregel vanaf 9 juni verleden tijd

Een ontwerp van ministerieel besluit dat minister Verlinden dinsdag verspreidde, zet de geldende contact- en afstandsregels volgens een aantal kranten helemaal op de helling. "De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer", noteert de minister. Of lees: de bubbel en de knuffelcontacten kunnen vanaf de versoepelingen van 9 juni de prullenmand in. Al wordt het nog steeds "sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand en de maskerdracht maximaal na te leven."

Regel van vier

"De regeling rond knuffelcontacten zal vervangen worden door de regel van vier", klinkt het op het kabinet van minister Verlinden. Ook op café of in de cinema zal je immers met vier binnen mogen. "Alleen gaan we nu niet meer regelen welke vrienden dat mogen zijn", klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die eerder al eens had laten vallen "dat de term 'knuffelcontact' verdwijnt".

Infectiologe Erika Vlieghe besprak de kwestie vrijdagavond nog op een overleg van het adviesorgaan GEMS, dat ze voorzit. "De politiek zal het zelf moeten uitleggen. Wij hebben dit alleszins niet in ons advies geschreven", aldus Vlieghe. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden duidde zaterdag kort de veranderingen in De Ochtend en het radionieuws op Radio 1. Een en ander moet de regels "consistent en duidelijk maken", benadrukte ze. Daarbij voegde ze ook de context van de coronacijfers toe, die in de goede richting gaan, vooral dankzij de vaccinaties. "Het Overlegcomité heeft beslist om voor de contacten thuis, de verantwoordelijkheid terug aan de mensen te geven. We weten ondertussen met z'n allen wat we moeten doen om veilig met corona om te gaan, en dat geldt zeker ook voor de contacten thuis."

"Begrijpelijke regels"

De beleidsmakers hebben volgens Verlinden nu geprobeerd om "zoveel mogelijk regels consistent en eenduidig te maken, zodat ze ook begrijpelijk zijn". "Zo weten we nu reeds dat we met vier op een open terras een drankje kunnen nuttigen. Vanaf 9 juni zal het ook mogelijk zijn om met vier binnen aan een tafeltje te zitten. Vandaar leek het consistent en eenduidig om ook voor de sociale afstand thuis, die maatregel in de eerste plaats aan te bevelen, maar niet langer verplicht op te leggen." Verlinden voegde toe dat het nooit de bedoeling is om bij iedereen thuis te controleren. "Als je dan de parallel maakt met bijvoorbeeld een afspraak op restaurant of café, zou het gek zijn dat daar die afstand niet meer geldt, maar dat je die thuis wel moet hanteren." Dat zou een "verkeerd signaal" betekenen.