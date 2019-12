In de aula van uitvaartcentrum Marote in Oostende is afscheid genomen van Emillie Stevens.

De vrouw van 20 uit Ruddervoorde zat zondag samen met drie anderen in de wagen toen het fout ging op de Diksmuidse Baan in Ichtegem. De chauffeur botste tegen een gevel, ramde een boom en kwam tientallen meter verder tot stilstand. Uit onderzoek bleek dat de chauffeur van 23 geen geldig rijbewijs had, te snel reed en ook gedronken had.

Een 200-tal mensen woonde het afscheid vandaag bij in de aula, maar er stonden minstens nog evenveel mensen in de hal of buiten.