In de Sint-Pieterskerk in Tielt is vanmorgen afscheid genomen van oud-wielrenner Roger Decock, die ruim een week geleden overleed.

Het afscheid vindt plaats in beperkte kring. Door de coronamaatregelen mogen er maar 100 mensen in de kerk. Roger Decock overleed thuis in Aarsele op 31 mei. Hij is 93 jaar geworden. Decock won de Ronde van Vlaanderen in 1952 en was de oudste nog levende winnaar van Vlaanderens Mooiste. ‘Cockske’ zoals hij werd genoemd, stamt uit de oerperiode van het wielrennen. Hij was een generatiegenoot van grote namen als Briek Schotte en Fausto Coppi.

Lees ook: