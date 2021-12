Afscheid van 'Mister Essevee': 20 jaar Francky Dury bij Zulte Waregem

De eerste titel in 2002 was al met Dury

Trainer van het jaar, vice-kampioen, twee keer de beker gewonnen, Europese successen gehaald, noem maar op. Francky Dury was Zulte Waregem. Van bij het prille begin. Op beelden van toen is het even vaststellen hoe lang 20 jaar duren:

zonnebril, korte broek, het is 2002. Zulte Waregem bestaat amper een jaar en pakt zijn eerste succes. De titel in derde klasse tegen Hamme. Uitbundige tribunes, de markt loopt vol. De trainer, ooit bij de federale politie, blijft nuchter: "

Ja, het is een fantastisch moment voor de fusie, zeker het eerste jaar. Als we dit kunnen realiseren. Gesteund door een massa van zes- tot zevenduizend man, dan is dit een mooi moment, ja."

Ster van de Belgische trainerswereld

Zo zullen er nog veel volgen. In 2005 alweer een titelfeest, tegen Antwerp gaat de poort naar eerste klasse open.

"Promoveren, dit is een schitterende zaak. Maar morgen gaan we werken aan het volgende seizoen," reageert hij. Het typeert Dury. In eerste klasse wordt hij een ster in de Belgische trainerswereld. Hij dirigeert Essevee naar bekerwinst tegen Moeskroen, en verbaast Europa met zeges tegen Moskou, Praag en Austria Wien. Amper 20 minuten na de 1-4- zege in Oostenrijk, reageert Dury alweer nuchter en analyserend:

Dit is een groep die uit vierde en derde klasse komt. Dit is een groep die de laatste vier à vijf jaar van het ene succes in het andere gegaan is. Soms is het moeilijk om ze met de voeten op de grond te houden.

Bijna kampioen, twee keer de beker

Dury is een tacticus, een gentleman, een voetbaldier. En verknocht aan Essevee. Na een vrijage met Gent en de bond, komt hij in 2011 terug. Een jaar strandt hij op een afgeweken bal van de landstitel. De markt stroomt weer vol.

We waren dichtbij, beseft Dury. Dit was een fantastische groep. Er is nooit energie verloren gegaan in discipline.

Dury tekent een contract voor 10 seizoenen. Ongezien. Hij doet er nog een beker bovenop tegen Oostende. Je ziet hem zelden zo uitgelaten. Dit is één van mijn mooiste momenten bij Zulte Waregem. Ik denk ook een van de mooiste momenten voor Zulte Waregem. We zijn echt ongelofelijk gelukkig. Want ik weet uit ervaring dat je ontgoocheld bent als je hier vertrekt zonder beker.

Geslachtofferd op het altaar van de resultaten

De markt stroomt nog eens vol, in 2017, na die bekerzege. Maar vanaf dan gaat het stroever. Tot vandaag. Geslachtofferd op het altaar van de resultaten. De plaats waar uiteindelijk elke trainer eindigt. Zelfs Francky Dury. De tijd zal het respect voor 'Mister Essevee' alleen maar groter maken. Benieuwd wie de markt nog eens zal vullen...