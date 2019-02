Afscheid van Aaron (11) in Blankenberge

In Blankenberge werd deze middag in de Duinse Polders afscheid genomen van Aaron (11), hij vocht vier jaar lang tegen een agressieve hersentumor.

In april zou Aaron 12 geworden zijn. De afscheidsviering werd een namiddag met dans, film, muziek en een fotoreportage. De mensen gingen naar huis met een mooi beeld van Aaron. Voor hij stierf had hij nog de wens om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds.