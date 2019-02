Afro C in Bredene stopt ermee

Na bijna 25 jaar wordt het gratis muziekfestival Afro C in Bredene afgevoerd. Er komen steeds minder bezoekers en het kost de kustgemeente teveel.

Afro C in Bredene was een van de weinige gratis muziekfestivals met telkens een indrukwekkende affiche. Vorig jaar nog kwamen er 20.000 mensen proeven van de tropische sfeer en van de wereldkeuken. Ster van de avond was Ky-Mani Marley, de zoon van de legendarische Bob Marley.

Door de dalende belangstelling en ook de hoge kosten heeft het schepencollege van Bredene nu beslist om ermee te stoppen. Er komt iets nieuws in de plaats, maar daar wil de gemeente voorlopig niets over kwijt.

Bekijk hieronder Ky-Mani Marley aan het werk.