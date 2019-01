Over 10 dagen starten er werken aan het afrittencomplex op de E40 in Loppem. Die moeten het daar een stuk veiliger maken.

Er komen lichten net voor de in- en uitrit van de carpoolparking in Loppem. Zodra er file staat op de afrit naar Brugge, zullen die wagens voorrang krijgen. De afrit op de E40 in Loppem richting kust gaat dicht. Iedereen moet via het grote klaverblad. En er komt een nieuwe rotonde langs de kant van Brugge. Die rotonde moet in augustus 2019 klaar zijn.