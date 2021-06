Afkoopwet zorgt voor bijna miljard euro

Sinds de controversiële "afkoopwet" in 2011 is ingevoerd, kregen 1.368 mensen en rechtspersonen de kans hun vervolging af te kopen. Dat gebeurde vooral in fraudezaken en zorgde voor een kleine miljard euro aan overheidsinkomsten, schrijft De Tijd.

Sinds 2011 kregen 1.368 mensen of rechtspersonen, zoals bedrijven, de mogelijkheid hun vervolging af te kopen via een verruimde minnelijke schikking.

Grotendeels aan gerecht en fiscus

In 1.266 gevallen zijn de geldsommen effectief betaald en moest geen veroordeling meer gevreesd worden. Vorig jaar kregen 117 verdachten de kans een verruimde minnelijke schikking te sluiten, tegenover 80 in 2019.

In totaal is voor die schikkingen ruim 955 miljoen euro betaald aan de staat. Bijna de helft is betaald aan het gerecht (446 miljoen euro). De rest ging naar de fiscus (401 miljoen euro), die in fiscale fraudezaken ook vergoed moet worden.

Meer in Vlaanderen

Er is ook 86 miljoen euro terugbetaald van het 'vermogensvoordeel' dat uit de misdrijven voortkwam. En er stroomde bijna 20 miljoen euro naar andere benadeelde partijen en 720.000 euro naar de RSZ.

In Vlaanderen, goed voor 684 van de 1.368 schikkingen die sinds 2011 zijn voorgesteld, maak je duidelijk meer kans om een vervolging te mogen afkopen. 442 schikkingen vonden plaats in Wallonië, 223 in Brussel en de resterende 19 zijn gesloten door het federaal parket.