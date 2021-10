De 23 Afghaanse vluchtelingen die momenteel in een jeugdhostel in Ieper verblijven, kunnen dan toch niet samen blijven. De vrouwen werkten in hun thuisland voor de vzw Moeders voor Vrede en vluchtten in augustus naar België.

Ze verbleven al die tijd in het Menin Gate Hostel in Ieper. Jenny Vanlerberghe van Moeders voor Vrede hoopte dat de groep samen zou kunnen blijven, maar dat lukt dus niet. In het nabije asielcentrum in Poelkapelle is hoe dan ook geen plaats. Een eerste groep van zes vrouwen vertrekt morgen naar een asielcentrum in Sint-Truiden. Jenny Vanlerberghe is heel ontgoocheld dat de vrouwen niet samen kunnen blijven. En ook voor de vrouwen zelf kwam het nieuws hard aan.