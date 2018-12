Afghaanse ex-soldaat steekt vluchteling neer

"Mijn cliënt is het schoolvoorbeeld van geïntegreerde vluchteling", zo opende advocate Iris Santens haar pleidooi. "Vijftien jaar geleden sloeg hij op de vlucht voor de taliban nadat zij vader voor zijn ogen werd vermoord. Waren alle vluchtelingen zoals hij, dan hadden we geen migratiepact nodig. En dan hebben we de man die mijn cliënt neerstak: een geradicaliseerde Afghaan die weigert om Nederlands te leren."

De Afghaan woonde een tijd in bij de andere beklaagde en zijn jongere broer in Kortrijk, maar had erg vaak kritiek op het broertje omdat hij zich inliet met westerse activiteiten zoals toneelspelen en voetballen. Daardoor was hij niet meer welkom. Op 5 juni vorig jaar stond hij plots voor de deur. Terwijl twee kompanen de 23-jarige man vasthielden, stak de beklaagde hem negentien keer met een keukenmes. "Die man is echt gevaarlijk", zo vertelde hij maandag aan de rechter. "Zijn bende in Kortrijk is aan het groeien en hij spoort anderen aan om niet-gelovigen aan te vallen. Ik durf enkel nog in straten te komen waar camerabewaking is."

Volgens zijn advocate nam hij al contact op met de politie en verwittigde zelfs burgemeester Vincent Van Quickenborne, maar daar is volgens haar niets uit voortgekomen. De burgemeester was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Het Openbaar Ministerie meent echter dat het gaat om een eenvoudige afrekening binnen het Afghaanse gemeenschap in Kortrijk en vorderde voor de dader van de steekpartij twee jaar celstraf en een boete van 200 euro.

Omdat de man zelf ook een gebroken neus en kaakbeen opliep, dagvaardde het parket ook het slachtoffer van de steekpartij. Hij riskeert zes maanden en een boete van honderd euro. Uitspraak volgt op 24 december.