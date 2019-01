In een afgeslankte vorm wachten nieuwe uitdagingen voor de bestuursploeg en het personeel. Flexibiliteit is het nieuwe codewoord in Boeverbos. Het aantal raadsleden is intussen gedaald van 72 naar 36 en ook het aantal gedeputeerd slinkt van zes naar vier. In 2019 werken er nog zo’n 700 mensen voor de provincie. Niettegenstaande de afslanking en de beperking van bevoegdheden wil de provincie meer dan ooit bewijzen dat ze noodzakelijk is voor een vlot bestuur.