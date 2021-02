Afgelopen week, vanaf 22 februari, werden in de haven van Zeebrugge al 112 transmigranten aangetroffen. Dat is een heel stuk meer dan het weekgemiddelde van 64 personen, dat de gevatte personen net buiten de haven ook meetelt. Dat meldt het parket in een persbericht.

Het aantal transmigranten dat deze week in de haven van Zeebrugge werd aangetroffen, is dus aanzienlijk.

Gisterennamiddag werd nog een 41-jarige Algerijn gearresteerd toen hij zich in de haven van Zeebrugge bevond. Het was niet de eerste keer dat hij er betrapt werd. In de nacht van zaterdag op zondag werd ook een 20-jarige Marokkaan gearresteerd voor dezelfde feiten. Beiden zullen worden gedagvaard voor binnendringen in de haven.

Bekijk ook