Afgebrande Notre Dame in tientallen schetsen en aquarellen te zien in Veurne

Wie benieuwd is hoe het met de restauratie van de afgebrande Notre Dame gaat, moet daarvoor niet helemaal naar Parijs. Binnenhuisarchitect Frank Sinnaeve uit Veurne trekt geregeld naar de Franse hoofdstad om schetsen en aquarellen te maken van de kathedraal. Die stelt hij nu tentoon in Veurne.

"Als je langs de Notre Dame passeert zie je elementen die door de stellingen verschijnen op verschillende momenten. Je ziet een steunbeer, een beeldhouwwerk, een stuk van het transept of een kapel binnen de stellingen. Dus iedere keer als ik naar Parijs ga, zie ik een ander kunstwerk. Dat maakt het zo boeiend. Het onderweg zijn naar het eindproduct."

Ter plekke maakt Frank een tiental schetsen. Hij werkt snel, vanuit de buik. Meestal is de schets in tien minuten klaar. "Ik gebruik pen, potlood, aquarel. Het toeval speelt ook een grote rol. Ik laat mijn verf soms uitlopen, het speelt mee met het aspect licht en schaduw. Het zijn hele korte impressies. Als er wat meer perspectief en details inzitten, dan gaat dat naar een half uur. Maar dat is een maximum. Langer kan ik er niet aan werken. Ik heb ook het karakter niet."

Passie

Schetsen leerde de binnenhuisarchitect tijdens zijn opleiding aan Sint-Lucas in Gent. De liefde voor Frankrijk en Parijs, die is al wat ouder. "Dat is begonnen toen ik vijftien was. We hadden een leraar Frans in het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort: Toon Hillewaere. Die heeft bij mij de passie voor Parijs aangewakkerd op het vlak van kunst, architectuur, literatuur. Sedert dan zijn we regelmatig naar Parijs geweest."

En morgen gaat hij er opnieuw naar toe. Franks ultieme droom is om zijn schetsen in de Notre Dame zelf tentoon te stellen. Maar eerst dus in Veurne, in de Statiestraat 2a. Dit weekend en het weekend daarop van vrijdag tot zondag.