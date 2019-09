Afgebrande kerk wordt gedeeltelijk heropgebouwd

Er komt eindelijk schot in het dossier van de heropbouw van de deels afgebrande Sint-Janskerk van Anzegem, een sinds 1939 beschermd monument.

Het oudste gedeelte uit de 12de en 13 de eeuw met het koor, de Romaanse vieringstoren, de zij-altaren en het dak worden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Ook het uurwerk, de beiaard en de klokken komen terug. Maar er wordt geen vloer of verwarming voorzien. En tussen het torengedeelte en het schip komt er een voorlopige houten wand.

De kerk werd in oktober 2014 verwoest door een brand. Even werd gedacht om bij de heropbouw een deel van de gemeentelijke diensten onder te brengen in de kerk. Maar die plannen gaan niet door.

