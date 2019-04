Affiche Cactusfestival compleet

De affiche van het 38ste Cactusfestival in Brugge begin juli is compleet! Mono, Omar Souleyman, Boy Azooga, Reena Riot en Eliza zijn de laatste vijf namen.

Op de affiche staan onder meer Oscar And The Wolf, Bloc Party, dEUS, Joe Jackson, Goose, Trixie Whitley, Band Of Horses, Cat Power en Neneh Cherry.

Eliza trapt op vrijdag 5 juli het festival in gang. 'Ze doet dat niet meer met onschuldige popdeuntjes zoals tijdens haar periode als Eliza Doolittle, maar met alternatieve r&b van de bovenste plank', zegt de organisatie.

Het Belgische Reena Riot, de band rond Naomi Sijmons, opent op zaterdag 6 juli. Diezelfde namiddag komt internationaal gereputeerd fenomeen Omar Souleyman met z'n repetitieve sound, waarin hij Arabische dabke en baladi combineert met invloeden uit acid house en techno, voor een vroeg feestje naar het Minnewaterpark, zegt Cactusfestival.

Welshe belofte Boy Azooga strooit als opener op zondag 7 juli dan weer gretig met naar psychedelica geurende indie met karakter. Ook het Japanse Mono, medegrondleggers van de atmosferische postrock, is die dag van de partij. In 2009 stonden ze al op Cactusfestival.