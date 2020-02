Afdeling Mitsubishi in Tielt getroffen door cyberaanval

Mitsubishi Chemical Advanced Materials uit Tielt is getroffen door een cyberaanval. De computers van het bedrijf in de Galgenveldstraat, vroeger gekend onder de naam Quadrant, werden vorige week vrijdag geïnfecteerd met ransomware.

"Werken de klok rond"

Het bedrijf verstuurde vanuit de zetel in Zürich een karig persbericht:

"Op 7 februari heeft ons IT-beveiliginsteam een mogelijk cyberincident ontdekt als gevolg van ransomware. We zijn een onderzoek gestart om de impact te meten. Bovendien hebben we externe cyberveiligheidsexperts ingeschakeld en alle systemen uit voorzorg offline genomen", laat het bedrijf weten.

"De nodige diensten en instanties zijn op de hoogte gebracht. We werken de klok rond om het probleem op te lossen en we willen alle systemen zo snel mogelijk weer online krijgen."

"Ook andere vestigingen getroffen"

Volgens een oud-werknemer ligt de productie in het bedrijf grotendeels stil en zitten verschillende bedienden momenteel zonder werk. "Ook vestigingen in Amerika, Duitsland en Nederland zouden getroffen zijn", laat de man weten. "Vorige week vrijdag kreeg iedereen binnen het bedrijf de oproep om met zijn computer van het netwerk te gaan, maar het was al te laat."

