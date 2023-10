Afbraakwerken Westerstaketsel gestart

In Blankenberge zijn de werken gestart voor de afbraak van het Westerstaketsel. Er komt een nieuwe strekdam in de plaats, die moet verhinderen dat de vaargeul verzandt.

Tot nu waaide het zand tussen de houten palen door wat telkens voor problemen zorgde. Ook stroming en de zandbankvorming maakte de haven van Blankenberge soms ontoegankelijk.

Na de voorbereidingen start over twee weken dan de effectieve sloop, eerst in zee en dan verder landinwaarts. De werken zullen zo’n drie jaar duren. De nieuwe strekdam zal 600 meter lang zijn. Verzanding is dan verleden tijd. De strekdam zal deels toegankelijk zijn voor wandelaars. Het gaat om een investering van ruim 18 miljoen euro.

