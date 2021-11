"Afbraakwerken voor onbepaalde tijd uitgesteld": aannemer dient documenten niet tijdig in

De wegbrug over de Leie in de Overzetweg in Bissegem zal toch niet op 8 november dichtgaan. De afbraakwerken zouden voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, omdat de aannemer zijn documenten niet tijdig zou hebben ingediend.

Begin september zijn de voorbereidende werken gestart voor een nieuwe brug tussen Bissegem en Marke. Het was eerst de bedoeling om de huidige wegbrug vanaf 8 november te sluiten tot het einde van de werken in november 2022 zodat er een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug kon worden gebouwd. Maar de afbraakwerken van de brug zijn uitgesteld en een vervolgdatum is er niet.

“Veiligheid nog niet gegarandeerd”

De vertraging ervan zou te maken hebben met de veiligheid van de fietsersbrug. Volgens Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg nv is die veiligheid nog niet gegarandeerd en mag de fietsersbrug daarom niet gebruikt mogen worden. Het zou gaan om een administratieve vertraging waarbij de aannemer niet tijdig zijn documenten heeft ingediend.

Momenteel is de brug die Bissegem en Marke verbindt te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. De nieuwe brug komt op dezelfde locatie als de huidige. De nieuwe wegbrug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en 20 meter breed, daarmee zal het hoger zijn dan de vorige brug. Het kostenplaatje is in totaal 9,3 miljoen euro . Fietsers en voetgangers krijgen een apart fiets- en voetpad, waardoor ze afgescheiden worden van de auto's. De jaagpaden onder de brug worden aangesloten op de wegen waardoor er een vlotte en veiligere fietsverbinding ontstaat.

Na de werken volgt er een halve knip in de Driekerkenstraat-Overzetweg. Alleen van Bissegem naar Marke rijden kan dan nog. De fietsersbrug wordt volgens de Vlaamse Waterweg nv goed onderhouden. Dat betekent onder andere dat er zal gestrooid worden bij vriesweer.