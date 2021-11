Afbraaksteenpuin stadhuis Roeselare duurzaam weggevoerd

Vandaag gaat een eerste lading van 1800 ton baksteenpuin via de binnenvaart naar Zwijndrecht waar het gerecycleerd zal worden. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook efficiënt. Schepen van stadsontwikkeling Nathalie Muylle: “Met dit initiatief over het water halen we 65 vrachtwagens grotendeels van de weg. Ook is de klus geklaard op een halve dag in plaats van 2 volle werkdagen.” Het schip is het eerste van andere ladingen, want er volgt nog afbraakmateriaal. Alles samen 16.000 ton. Vervoer via het water past in de ambitie van stad Roeselare om een innovatief stadhuis aan de Grote Markt te realiseren dat voldoet aan strenge duurzaamheidsnormen. (Lees verder onder de foto)

Al vanaf de start van het stadhuisproject in 2019 koos Roeselare ervoor om verantwoorde keuzes te maken op vlak van energie, water, grondstoffen, ecologie, inrichting van ruimte... Schepen Muylle licht toe: “Alles wat kon gerecupereerd worden uit de oude gebouwen van het stadhuis, kreeg een tweede leven. Zo haalden meer dan vijftig scholen en verenigingen in juni van dit jaar meubels, radiatoren, en verlichtingselementen uit de gebouwen van het oude stadhuis.”

Bovendien nam de sloopaannemer tijdens de eerste sloopfase alle bouwmaterialen weg die hergebruikt kunnen worden onder andere in het nieuwe stadhuis. De verouderde stadsgebouwen aan de Botermarkt en in de Zuidstraat zijn intussen ontmanteld en grotendeels afgebroken. In 2022 start de opbouw.