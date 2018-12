Het vroegere hotel-restaurant Marquette in Marke kan nog altijd niet gesloopt worden.

Buurtbewoners tekenen beroep aan tegen de nieuwe plannen om er 18 villa’s te bouwen. Ze vrezen onder meer voor verkeershinder.

Het provinciebestuur vernietigde een jaar geleden al een eerste vergunning, ook na een beroep van de buurt.

De Marquette is al zeven jaar dicht. Ooit was het een bekende zaak, die veel bekende Vlamingen over de vloer kreeg.