Afbraak hoogbouw vroeger ziekenhuis Loofstraat gestart

De afbraak van de voormalige ziekenhuiscampus AZ Groeninge in de Loofstraat gaat een nieuwe fase in. Na de voorbereidende werken en de sloop van de kleinere bovengrondse constructies gaat nu ook de hoogbouw aan de zijde van de Loofstraat tegen de vlakte.

Loof

De site van het voormalige ziekenhuis AZ Groeninge wordt door een projectontwikkelaar uit Knokke-Heist in nauwe samenwerking met Stad Kortrijk getransformeerd tot een duurzame en hedendaagse wijk met gemengd wonen, werken en ontspannen. Ook de aansluitende beschermde Engelse parktuin wordt in het project geïntegreerd en wordt in haar volle glorie hersteld. Het project kreeg de naam LOOF, een verwijzing naar het voormalige ziekenhuis dat bij de Kortrijkzanen gekend stond als “de Loofstraat”. In juli zijn de voorbereidende werken van dit project gestart.

Sloop hoogbouw volgende fase

Intussen zijn de kleine bovengrondse constructies al afgebroken. Nu kan ook gestart worden met de sloop van de hoogbouw aan de zijde van de Loofstraat. Net voor het verlof werden de gebouwen leeggehaald en gestript. Verwacht wordt dat de bovengrondse sloopwerken eind dit jaar zullen afgerond zijn. Na verdere archeologische onderzoeken kunnen de funderingen dan worden verwijderd. Na de afbraakwerken krijgt de site ook een tijdelijke invulling tot aan de start van de bouwwerken.

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen: “Na de sloop van de oude kliniek zal pas opvallen hoe groot de site is tussen de Loofstraat, de Doorniksewijk en de Wolvenstraat. De tijdelijke invullingen in de kapel, het koetshuis en in diverse paviljoenen moeten uitnodigen om deze unieke plek te ontdekken. We werken ondertussen verder aan een mooi project rond de beschermde historische tuin dat past binnen onze ambitie om van de Doorniksewijk een aantrekkelijk boulevard te maken.”