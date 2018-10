Advocaat wil moeder die kinderen doodde vrij

Die heeft haar aanhouding met twee maanden verlengd. De vrouw zit intussen al enkele maanden in de cel. In augustus reed ze opzettelijk met haar auto tegen een brugpijler. In haar woning werden ook de lichamen van haar kinderen ontdekt, een meisje van 4, een jongen van 2 en een baby van enkele maanden oud. Volgens een voorverslag van gerechtspsychiaters leed ze op het moment van de feiten aan een zware geestesziekte. Haar advocaat wil de vrouw onder voorwaarden vrij. Het K.I. van Gent moet daarover beslissen over twee weken.

