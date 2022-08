Advocaat Walter Van Steenbrugge reageert op in verdenkingstelling: "Het is een doelbewuste beschadigingsoperatie"

Walter Van Steenbrugge is de advocaat van een verdachte in een zaak rond een groot drugslab in Lendelede. De politie ontdekte daar twee jaar geleden waar tot twee ton amfetamines geproduceerd kon worden. Het parket wil - na het volledige onderzoek - 25 mensen als verdachte voor de rechter brengen, waaronder dus Walter Van Steenbrugge.

Volgens de eerste berichtgevingen zou hij zijn cliënt geadviseerd hebben om gsm's, computers en laptops van een verdachte te laten verdwijnen. Ook meester Nancy Vanhee, een tweede advocaat, wordt verdacht in de zaak om dezelfde reden. De raadkamer beslist of er voldoende aanwijzingen zijn om hen door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

Wraak van het OM

Van Steenbrugge zegt dat hij bij geen enkele criminele organisatie betrokken is. Specifiek over het drugslab in Lendelede vertelt hij ook dat hij nog niet verhoord is of niet door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld. Hij voelt zich geviseerd door het Openbaar Ministerie en denkt dat er een link is met het euthanasieproces van Tine Nijs in 2020, waar zijn cliënt vrijgesproken werd. In die zaak trad dezelfde openbare aanklager op als de zaak rond het drugslab in Lendelede.