Advocaat vermeende spilfiguur drugslab Lendelede: "Hele dossier staat op instorten"

Op het proces rond het drugslabo in Lendelede ontkent één van de kopstukken dat hij bij dat drugslabo betrokken was. Zijn advocaat Sven Mary vraagt het dossier in beraad te houden.

Eerder minimaliseerden twee vermoedelijke spilfiguren op dat proces hun aandeel. De bende zou ook van plan geweest zijn om een cocaïnetrafiek op te zetten vanuit Zuid-Amerika.

Onder de 20 beschuldigden onder andere een Oudenburgenaar en een Oostendenaar, maar de Nederlander ontkent dus zijn betrokkenheid bij dat drugslab. Zijn advocaat Sven Mary voegde vandaag nieuw bewijsmateriaal toe. "Het is het belangrijkste stuk van het dossier," zegt Mary daarover. "Namelijk het luik dat in het Belgische onderzoek niet is gevoerd. Het is een Sky-dossier van de geëncrypteerde telefoons, waarvan we de sky-berichten in het Belgisch onderzoek niet hebben. Dat is toch vrij eigenaardig." (lees verder onder de video)