Advocaat vecht GAS-boetes aan na klachten over trajectcontrole

Enkele tientallen mensen trekken naar de rechtbank, nadat zijn met hun voertuig geflitst zijn in een nieuwe trajectcontrole in Beauvoorde bij Veurne.

Die werkt sinds begin dit jaar, een advocaat verzamelde al meer dan 100 GAS-boetes van overtreders die vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd werden.

Het gaat om de trajectcontrole in de Gouden Hoofdstraat, waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden. Sinds 2 jaar kunnen steden en gemeenten zelf GAS-boetes innen voor kleinere snelheidsovertredingen, de boetes gaan van 53 tot 163 euro. Veurne springt op de kar, in Beauvoorde en ook in Avekapelle werken de trajectcontroles al, straks volgen ook Bulskamp en Houtem. Enkele overtreders liepen al meerdere keren tegen de lamp, en vechten hun GAS-boete nu juridisch aan. De bewoners zijn wel tevreden met de controles.