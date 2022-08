Advocaat Van Steenbrugge vrijuit in drugslab Lendelede, tweede advocaat nog niet

In het onderzoek naar het drugslab in Lendelede gaat het openbaar ministerie in beroep tegen de buitenvervolgingstelling door de Brugse raadkamer van advocaat Nancy Vanhee, maar niet tegen die voor advocaat Walter Van Steenbrugge.

Daardoor moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling nu oordelen of Vanhee verwezen wordt naar de correctionele rechtbank voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Het onderzoek ging van start naar aanleiding van informatie over een bekende figuur in het West-Vlaamse drugsmilieu. Het gaat om een man die in 2017 al veroordeeld werd voor zijn aandeel in een cannabisplantage in Ledegem. De speurders kregen uiteindelijk een vijftiger uit Oostende als mogelijke spilfiguur in het vizier.

In het gerechtelijk onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uit. Op een boerderij in Lendelede werd een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. Volgens het parket waren er ook effectief gevaarlijke chemische stoffen aanwezig. Het zou zelfs het grootste drugslab ooit geweest zijn in België.

Van Steenbrugge trad in het dossier op als advocaat van een verdachte. In zijn rol als raadsman zou hij volgens het parket zijn boekje te buiten zijn gegaan. Daarom wilde het openbaar ministerie hem vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor de contacten met dezelfde cliënt werd ook advocaat Nancy Vanhee daarvan verdacht. De raadkamer besliste vrijdag om hen beiden buiten vervolging te stellen, maar 23 andere verdachten in de zaak werden wel naar de correctionele rechtbank verwezen.

Wraakactie

Van Steenbrugge reageerde voor de beslissing van de raadkamer al dat het om een wraakactie zou gaan van een advocaat-generaal bij het hof van beroep in Gent, die volgens hem niet kon verkroppen dat het op het euthanasieproces in 2020 tot een vrijspraak was gekomen voor zijn cliënt. De Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt ontkende toen dat het om een vergeldingsactie zou gaan, en nu is beslist dat er tegen de buitenvervolgingstelling van Van Steenbrugge geen beroep wordt aangetekend.

"Het openbaar ministerie heeft op basis van elementen aangebracht ter zitting van de raadkamer beslist dat er beroep aangetekend moet worden aangetekend tegen de buitenvervolgingstelling van advocaat Vanhee maar niet tegen die van advocaat Van Steenbrugge. Het is nu aan de KI (kamer van inbeschuldigingstelling) om te bepalen of derden zomaar criminelen kunnen adviseren om het bewijs van hun illegale activiteiten te laten verdwijnen", zegt Dernicourt. De KI zal na het gerechtelijke verlof oordelen of Vanhee verwezen wordt naar de correctionele rechtbank voor lidmaatschap aan een criminele organisatie.

