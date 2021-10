Adriaen Willaert komt (digitaal) weer tot leven

Roeselare pakt uit met een digitale belevingsroute over Adriaen Willaert. Het doel daarmee is om het muzikaal erfgoed van de componist te waarderen en zichtbaar te maken in de stad.

Dankzij zijn rijk gevarieerde muzikale productie, de kwaliteit van zijn werk en de inspiratie die hij naliet op meerdere generaties na hem, is Adriaen Willaert een van de belangrijkste componisten van de eerste helft van de zestiende eeuw. Vandaag is hij nog steeds wereldwijd een muzikale ster en inspiratiebron voor velen.

Digitale belevingsroute

In een uniek project, dankzij Twice en een werkgroep die voor deze gelegenheid werd opgericht, komt Adriaen Willaert terug tot leven in de stad. Via 9 QR-codes dompelt Roeselare bezoekers onder in de unieke wereld van Adriaen Willaert. Cultureel Ambassadeur Tore Denys neemt de luisteraar in zijn podcastreeks mee in de voetsporen van zijn stadsgenoot Adriaen Willaert als interviewer, verteller en promotor van deze polyfone muziek. Hij betrekt tal van anderen die op één of andere manier verbonden zijn met de figuur en muziek van de componist.

Het uitgebreide netwerk van vrienden zorgt voor een brede invalshoek van diverse fragmenten per locatie. Een mix van ontmoetingen, getuigenissen, historische anekdotes en muziekfragmenten zorgen ervoor dat deze belevingsroute gesmaakt kan worden door een divers doelpubliek. Deze tocht laat je als muziekliefhebber, als inwoner van Roeselare of als toerist kennismaken met toptalent uit onze stad van vroeger tot nu.