Adornesdomein opent de deuren in avant-première

Op negen plekken in Vlaanderen en Brussel kon je al in avant-première proeven van Open Monumentendag, die officieel pas morgen plaatsvindt. In Brugge kan je uitzonderlijk binnenkijken in het 15e-eeuwse Adornesdomein.

Zes eeuwen familiegeschiedenis, dat is wat bezoekers te zien krijgen in het Brugse Adornesdomein in het kader van Open Monumentendag. Het is de invloedrijke zakenman en ridder Anselm Adornes die de site van 1 hectare groot liet uitbouwen in de vijftiende eeuw.

De graaf en de gravin van het Adornesdomein laten bezoekers naast de zes godshuisjes ook hun herenhuis zien, een unieke kans ter gelegenheid van Open Monumentendag.

Pas morgen officiële Open Monumentendag

De 31e editie van Open Monumentendag vindt officieel morgen plaats. In Brugge alleen al kan je meer dan twintig monumenten bezoeken.