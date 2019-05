Administratieve staking in hulpverleningszone Fluvia

De drie overheidsvakbonden ACOD, ACV en VSOA dienen een stakingsaanzegging in bij de hulpverleningszone Fluvia, in het zuiden van de provincie.

Volgens hen blinkt de brandweerzone van Kortrijk en omgeving uit in wanbeleid. "Het arbeidsreglement werd door de minister vernietigd, een personeelsplan is er niet, een toekomstvisie ontbreekt", zeggen ze. Het personeel pikt dit niet langer en wil overgaan tot actie.

Tekort aan personeel

In de zone is er een chronisch tekort aan beroepsbrandweerlui en vrijwilligers en administratieve ondersteuning. "Dit brengt de veiligheid van zowel het brandweerpersoneel als de burgers in gevaar", zeggen de vakbonden. "Het vernietigend rapport van de brandweerinspectie, dat met een beschuldigende vinger naar de leiding wijst, bracht geen soelaas. De ellende houdt aan en de hulpverleningszone onderneemt geen enkele poging om beterschap te brengen. De verschillende acties die het personeel reeds ondernam, kenden geen enkel gehoor bij de verantwoordelijken. De politieke en ambtelijke leiding bleef oorverdovend stom en doof".

Administratieve staking

Er wordt nu "administratief gestaakt". Dit betekent dat facturen niet worden doorgegeven aan de financiële dienst of aanvullende taken niet worden uitgevoerd. "De acties zullen in geen geval de veiligheid van de burgers in het gedrang brengen. Het wanbeleid is immers al erg genoeg", zeggen de bonden.