Het administratief centrum en politiekantoor in Sint-Andries bij Brugge wordt gerenoveerd en een deel van het gebouw wordt gesloopt. Een investering van 8 miljoen euro.

Het vroeger herenhuis blijft staan en wordt opgefrist en opnieuw ingedeeld. De bijgebouwen worden afgebroken en vervangen door een moderne nieuwbouw. De werken starten normaal eind dit jaar moeten over twee jaar klaar zijn. In die periode worden de diensten tijdelijk ondergebracht in het vroegere gemeentehuis van Sint-Michiels.