Addax Motors verhuist productie naar Deerlijk

Addax Motors bouwt ondermeer elektrische bestelauto’s die geschikt zijn om goederen van aan de rand tot in het centrum van de stad te brengen. Ze maken geen lawaai en ze stoten geen schadelijke stoffen uit.



De wagens van Addax Motors worden nu geproduceerd in de gebouwen van Rhenus SML, een van de voormalige toeleveranciers van Ford Genk. De hoofdzetel van Addax Motors ligt in Deerlijk. Vanaf januari zal ook de productie naar Deerlijk verhuizen.



Volgens Rhenus SML zijn er geen ontslagen voorzien bij de werknemers in Genk. "De mensen die rechtstreeks voor dit project actief waren, zullen maximaal opgenomen worden in andere projecten. Er zitten namelijk een aantal nieuwe projecten in de pipeline", reageert Bob Schreurs van Rhenus SML. Bij Addax Motors zijn zowat 40 mensen aan de slag.