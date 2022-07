Toeschouwers van het concert van Adamo in de Proximus Pop-up Arena in Middelkerke waren afgelopen vrijdag getuige van een bijzonder muzikale samenwerking. Zanger David Vandyck uit Zedelgem bracht samen met de wereldster ‘Si Jamais’.

Salvatore Adamo is intussen al 79 jaar, maar het enthousiasme spat er nog steeds vanaf. Tijdens z’n twee uur durende optreden in Middelkerke zette hij de tent in vuur en vlam. Daarvoor kon hij ook rekenen op het gastoptreden van David Vandyck. Voor Vandyck was de samenwerking met de wereldster alvast een hele eer. Het was Adamo zelf die hem de vraag stelde om samen te zingen.