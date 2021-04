ACV vraagt meer aandacht voor mentaal welzijn werknemers

De christelijke vakbond vraagt daarvoor aandacht. Het aantal werknemers dat langer dan een jaar thuis zit door stress of burn-out is op drie jaar verdrievoudigd, zegt het ACV. In het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper hebben ze daar alvast oog voor. En dat is geen overbodige luxe in coronatijden. Het ziekenhuis wil dat werknemers zich goed in hun vel voelen, en dat kan onder meer door meer tijdens te pauzes meer te bewegen en gezond te eten, wat de werkgever ook voorziet. En er zijn verschillende werkgroepen die systematisch peilen naar de noden en stressfactoren van het personeel. Dat gebeurt al langer, maar nu werkt het ziekenhuis vooral preventief.

