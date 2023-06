ACV voert actie aan LAR: 'Veel chauffeurs rijden vermoeid rond'

Op de transportzone LAR in Rekkem heeft de christelijke vakbond ACV actie gevoerd tegen vermoeidheid achter het stuur bij truckers en buschauffeurs. Uit een studie blijkt dat meer dan 60 procent soms vermoeid achter het stuur zit, en dat is levensgevaarlijk.

De actie vindt voor het eerst plaats in 12 Europese landen, niet toevallig op 21 juni, de langste dag van het jaar. Liesbet Verboven, ACV Transcom: "Wij delen flyers uit aan de chauffeurs om hen een hart onder riem te steken. Wij geven hen ook een drankje en een energiereep om hen extra energie te geven om de dag goed door te komen."

Druk van werkgevers

Uit een Europese studie blijkt dat 6 op 10 truckers en 7 op 10 buschauffeurs toegeven soms vermoeid achter het stuur te zitten. De lonen in de transportsector zijn bovendien laag en er zijn chauffeurs te kort. 12 uur per dag of langer rijden is geen uitzondering, ondanks strenge regels rond rij- en rusttijden. "Wij horen ook verhalen van chauffeurs die ons meteen bevestigen dat ze door hun werkgever worden aangezet om ’s avonds langer door te rijden, om s’ nachts minder rust te nemen. Inspectiediensten doen al wat ze kunnen, ze doen goed werk. Bij twee op de drie vrachtwagens stellen ze inbreken vast."

Meer en beter uitgeruste parkings voor zwaar vervoer is een andere eis van de transportvakbonden. De parking op de LAR is alvast geen schoolvoorbeeld: de toiletten werken al jaren niet, door een discussie over wie instaat voor het onderhoud en de schoonmaak.