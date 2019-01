ACV klaagt wantoestanden aan in gevangenis Brugge

De christelijke vakbond ACV hekelt wat ze "middeleeuwse toestanden" noemt in de gevangenis van Brugge.

Volgens de vakbonden blijft de lijst van nodige herstellingswerken aandikken en wordt er amper voldaan inaan de basisbehoeften van de gedetineerden. Zo zou de de riolering onder meer op instorten staan. Daarnaast zijn in de wasserij alle industriële wasmachines en de strijkrol defect, net zoals de kookdouches, de ovens en de braadsledes in de keuken. De was wordt nu uitbesteed en een externe firma levert de maaltijden voor de gedetineerden. "Dat heeft natuurlijk een aanzienlijk kostenplaatje", klinkt het.

Kledij

De kledij die door een externe firma gewassen wordt, komt nat terug naar de gevangenis, aldus ACV. "Wij stellen ons ernstige vragen rond de hygiëne omdat de natte kledij soms dagenlang blijft staan", klinkt het. ACV-Openbare Diensten roept minister van Justitie Koen Geens, ook belast met Regie der Gebouwen, op een oplossing te vinden voor "deze schrijnende middeleeuwse toestanden".